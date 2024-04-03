"الهجرة غير الشرعية بين الأسباب والتأثيرات وطرق المواجهة" ندوة لمركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الأربعاء بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ندوة "الهجرة غير الشرعية بين الأسباب والتأثيرات وطرق المواجهة " بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وذلك في إطار الأنشطة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات حول القضايا القومية والمجتمعية وبتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

حاضر في الندوة الدكتور محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة البيئة والمجتمع وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب الكلية

وقد تناول اللقاء التعريف بمعنى الهجرة غير الشرعية والتي تعني الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين ، ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد

وتطرق اللقاء إلى الدوافع والأسباب التي تدفع الى الهجرة غير الشرعية والتي تكون متنوعة، فمنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى العوامل الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر بالإضافة إلى التوترات والصراعات السياسية والحروب .

وأشار المحاضر إلى الطرق والأساليب التي يمكن اللجوء إليها للحد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأهمها توفير المزيد من فرص العمل للشباب والاهتمام بالتواصل المباشر مع هذه الفئة خاصة من خلال الإعلام وتعزيز روح الانتماء لدى طلبة المدارس والجامعات من خلال مناهج وأنشطة تعليمية، فضلا عن برامج إعلامية يتم إعدادها لهذا الغرض مع إدراج قضية الهجرة غير الشرعية في الأعمال الدرامية وإبراز التجارب الناجحة للشباب كنموذج يحتذى به.

كما شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين نظرا لأهمية الموضوع الأمر الذي برز من خلال المداخلات والتعقيبات وطرح الأسئلة