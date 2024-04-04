حديد عز تخفض أسعار حديد التسليح ومسطحات الصلب وسط توقعاتها باستقرار الأسعار نسبيًا الفترة القادمة

أعلنت حديد عز بيع طن حديد التسليح بقيمة 40,700 جنيه (شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع)، وذلك بعد أن كان سعر الطن 46,500 جنيه. تعتبر هذه المرة الثانية خلال شهر تقريباً، التي تعلن فيها حديد عز عن خفض سعرها، حيث كان قد شهد أواخر شهر فبراير الماضي إعلان انخفاض سعر طن حديد التسليح من 53,520 جنيه للطن إلى 46,500 جنيه (شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع). بالنظر إلى آخر تخفيضين مجتمعَين، فإن الأثر الناتج عنهما هو انخفاض سعر الطن منذ فبراير بحوالي 24%.

لم يقتصر التخفيض على سعر طن حديد التسليح، وخفضت " عز " أيضاً أسعار الصلب المسطح، وهو منتَج الصلب الآخر الذي تنتجه الشركة، ويتم استخدامه كمدخل إنتاج في صناعات عديدة، منها الأجهزة المنزلية والمواسير والسيارات، حيث انخفض أيضاً سعر طن الصلب المسطح من 50,320 جنيه إلى 41,700 جنيه (شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع)، بما يمثل أيضاً ثاني انخفاض في غضون حوالي شهر، بعد أن كان قد تم خفض سعر طن الصلب المسطح في فبراير الماضي بحوالي 7,020 جنيه.

وبسؤال المسئولين في الشركة عن ملابسات هذا التخفيض الأخير، أكدوا أن الشركة تأخذ في الاعتبار عوامل عديدة عند تسعير منتجاتها، على رأسها مصالح جميع الأطراف، وحسابات التكاليف، مشيرين إلى انخفاض بعض عناصر التكلفة، بسبب انخفاض سعر الدولار الأمريكي (حيث تم احتساب انخفاض محتمل لسعر الصرف إلى 45 جنيهاً للدولار)، وكذلك انتهاء مرحلة تحميل تكلفة الإنتاج بنسب إضافية ارتبطت بتدبير العملة الأجنبية للبنوك الممولة. في المقابل، أشار المسئولون إلى أن وجود ارتفاع في بعض التكاليف الأخرى، وأهمها أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 50% (بسبب التسعير الدولاري لوحدة الغاز حتى مع السداد بالعملة المحلية)، وتكاليف التمويل، بسبب رفع سعر الفائدة على القروض بالعملة المحلية لحديد عز من متوسط حوالي 20٪ إلى 30٪، كنتيجة طبيعية للإجراءات المُتخذة لمواجهة التضخم، والتي تتفهمها الشركة.

من البنود الأخرى التي زادت التكلفة، الزيادة المهمة في هيكل أجور العاملين بالشركة بنسبة تصل إلى 70%، والتي كان لابد منها لمواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة، وأيضاً لزيادة قدرة الشركة على الاحتفاظ بتنافسيتها في عنصر الموارد البشرية. كانت هذه هي العوامل وراء الخفض المشار إليه، وإن كانت تتوقع حديد عز استقرار أسعار منتجاتها للصلب في الفترة القادمة، إلا في حال حدوث تغيرات جوهرية في عناصر التكلفة