صندوق مكافحة الإدمان: 4147 مكالمة لتلقى العلاج

شهد الإعلان الذى أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات "،تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.





وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " الى أكثر من 1.2 مليون مشاهدة ،كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

وارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان الى 4147 مكالمة لتلقى العلاج من الإدمان ، وذلك في أول 5 أيام من إطلاق الحملة بنسبه 500% مقارنة بعدد 700 مكالمة عن نفس الفترة قبل الحملة ، مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حيث يتم توفر خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة .

وانطلقت منذ يام مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة،



وتدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق اللذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان الي طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وارسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هاتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطبتش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات"

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى الرغبة للتقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة

