مجانا.. الكشف على 1554 مواطن بأبو قرقاص في المنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية المتنوعة ، للقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

تجوب القوافل الطبية العلاجية المجانية مختلف ربوع المحافظة ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ، وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية ، بقرية بلنصورة احدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، خلال يومي 1 و 2 من ابريل الجارى 2024 ، حيث تم الكشف الطبي على 1554 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 363 حالة جراحة ، 335 حالة أطفال ، 292 باطنة ، ، 62 حالات نساء ، 104 أسنان ، 180جلدية ، 172 أنف وأذن ، 46 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 257 تحليلا متنوعا ، وحالتى موجات صوتية ، و7حالات أشعة عادية ، و 123 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 85 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 14 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 166 متردداً.

كانت مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، قد قامت بتنفيذ 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا ، على مدار شهر مارس 2024 ؛ وذلك بقرى ( سرير مفتاح - قرية 8 - قرية ادمو بمركز المنيا - داقوف - العور - دفش - اسطال بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ) .

اوضح وكيل الوزارة ، انه تم توقيع الكشف الطبى على 10 الأف و 787 حالة ، (تخصصات مختلفة) ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية ، من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

أضاف وكيل الوزارة ، إلى انه تم عمل عدد 1630 تحاليل مختلفة ؛ موجات صوتية لعدد 45 حالة ؛ و اشعة عادية لعدد 48 حالة ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 715 متردد ، وتحويل داخلى لعدد 567 حالة ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة ، لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 852 متردد