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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مجانا.. الكشف على 1554 مواطن بأبو قرقاص في المنيا

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية المجانية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية المتنوعة ، للقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

 

تجوب القوافل الطبية العلاجية المجانية مختلف ربوع المحافظة ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ، وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية ، بقرية بلنصورة احدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب المنيا ، خلال يومي 1 و 2 من ابريل الجارى 2024 ، حيث تم الكشف الطبي على 1554 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

 

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 363 حالة جراحة ، 335 حالة أطفال ، 292 باطنة ، ، 62 حالات نساء ، 104 أسنان ، 180جلدية ، 172 أنف وأذن ، 46 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 257 تحليلا متنوعا ، وحالتى موجات صوتية ، و7حالات أشعة عادية ، و 123 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 85 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 14 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة  ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 166 متردداً.

 

كانت مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ،  قد قامت بتنفيذ 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا ، على مدار شهر مارس 2024 ؛ وذلك بقرى ( سرير مفتاح -  قرية 8 - قرية ادمو بمركز المنيا - داقوف - العور - دفش - اسطال بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ) .

 

اوضح وكيل الوزارة ، انه تم توقيع الكشف الطبى على 10 الأف و 787 حالة ، (تخصصات مختلفة) ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية ، من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

 

أضاف وكيل الوزارة ، إلى انه تم عمل عدد 1630 تحاليل مختلفة ؛ موجات صوتية لعدد 45 حالة ؛ و اشعة عادية لعدد 48 حالة ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 715 متردد ، وتحويل داخلى لعدد 567 حالة ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة ، لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 852 متردد

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