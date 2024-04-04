أزهر الشرقية يستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية الأزهرية، وموجهي العموم للمواد الدراسية كافة، للوقوف على استعدادات المعاهد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

أكد رئيس المنطقة أهمية إقرار جميع المعلمين بكل معهد، بضرورة الانتهاء من شرح منهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا لجميع المواد الدراسية، وتشكيل كنترولات المعاهد بأفضل المعلمين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية، على أن يكون أعضاء الكنترول بنسبة معقولة ولا تؤثر على سير أعمال الملاحظة والتصحيح.

وجه رئيس المنطقة بضرورة توفير المناخ التربوي الملائم للإجابة، واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم أثناء تأدية الامتحانات، منوهًا إلى ضرورة منع الغش بأشكاله وأساليبه.

شدد رئيس المنطقة على أهمية متابعة أعمال الامتحانات أولاً بأول، وتواجد موجهي المنطقة والإدارات قبل بدء أعمال الامتحانات بوقت كافي، مناشدا المقدرين تحري الدقة والمراجعة أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة، وكذلك الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الإبتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/١٥م، وتبدء الامتحانات التحريرية للنقل الإبتدائي السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠م، كما تبدء امتحانات النقل الإعدادي السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠م، وبالنسبة لامتحانات النقل الثانوي فمن المقرر أن تبدء الأحد ٢٠٢٤/٤/٢٨م، وتبدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢م.

وفي سياق متصل، أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي الموسم الثامن للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: حنين محمد عمر أحمد الطالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد فؤاد خميس النموذجي، أبرار رائد حسن محمد الطالبة بالصف الثاني الثانوي معهد فتيات العاشر، عمر محمد أحمد إبراهيم، الطالب بالصف الرابع الابتدائي معهد منيا القمح الابتدائي، لجين عبد السلام سعيد، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي معهد شنبارة الميمونة، يمنى محمد أحمد عبد الحق الطالبة بالصف الثالث الإعدادي معهد عمرو بن العاص بكفرصقر،

عبدالله حسن عبدالله الطالب بالصف الأول الإعدادي معهد الخيس الإعدادي بأبوحماد، حفصة وليد رفعت، الطالبة

بالصف الثاني الثانوي معهد فتيات منيا القمح، عبد الرحمن محمود محمد السعيد الطالب بالصف السادس الابتدائي عهد العاشر النموذجي الابتدائي.

وروضة صالح سعيد إبراهيم الطالبة بالصف الثانى الثانوى معهد فتيات السلامون بههيا، ومحمد بدر حامد عبد الحميد الطالب بالصف الثالث الإعدادي معهد كراديس بديرب نجم..

وبالنسبة للطلاب ذوي الهمم أسفرت النتائج عن فوز محمد رضا الشحات سليمان الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد أنشاص الرمل الثانوي النموذجي ببلبيس.

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد عقدت التصفيات على مستوى المعاهد في وقت سابق مع الطلاب المشاركين بكل معهد بجميع المراحل التعليمية، وصولا إلى التصفيات على مستوى الإدارات، ثم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة استعداداً للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.