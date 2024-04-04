موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري الليلة بالدوري المصري

يحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية اليوم الخميس، الصدام الكروي المشتعل بين فريقي المصري البورسعيدي ونظيره الاتحاد السكندري، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.



موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد السكندري في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.



ترتيب المصري والاتحاد في جدول الدوري المصري

يحتل فريق المصرى البورسعيدي المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.



ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بعد تعادله الأخير مع مودرن فيوتشر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حكام مباراة المصري والاتحاد

ومن المقرر أن يدير لقاء المصري والاتحاد الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه هاني عبدالفتاح وشهاب راشد وأحمد حمدي حكمًا رابعًا، وطارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه حسني سلطان.