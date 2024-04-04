البطاطس تحتل المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية

أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن تجديد الاعتماد يعتبر خطوة ضرورية فى ظل فتح أسواق تصديرية جديدة وهو دليل على كفاءة وأهلية معامل المشروع لأداء الاختبارات المكلفة بها من حيث نظام الإدارة، كفاءة العاملين والأجهزة المعملية، واستخدام الجديد من برتوكولات الفحص، والتحسين المستمر للخدمة المقدمة مع التطوير وطرق الفحص التي تواكب التطور العلمى، وكذلك تطبيق مبادئ الشفافية والحيادية مع جميع المستثمرين.

تجديد اعتماد معامل مشروع

وتم تجديد اعتماد معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس للأيزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" للعام الرابع على التوالي.



وقالت "بلابل" إن فريق المتابعة من قبل مجلس الاعتماد الايجاك قد أشاد بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس والأجهزة الحديثة والبرتوكولات المستخدمة كذلك الإمكانيات المتاحة للعاملين لتنفيذ مهام المشروع على الوجه الأكمل.



وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد حصل على شهادة الاعتماد الدولى فى المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025:2017، عام 2020، ويسهم في تحقيق منظومة الإنتاج والتصدير على الوجه الأمثل بجانب تحقيق أهداف التنمية من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها المشروع وبرتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير الاقتصاد القومى.



والجدير بالذكر أن محصول البطاطس يحتل المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية وأن الموسم التصديرى للبطاطس (2022-2023) قد شهد طفرة غير مسبوقة لجمهورية مصر العربية فى فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم حيث تجاوزت الكمية المفحوصة من خلال معامل المشروع لبطاطس المائدة أكثر من مليون طن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على التطوير المستمر للمعامل التابعة للوزارة.