المسابح المصرية.. منتجات يدوية بديعة يزداد الإقبال عليها في رمضان (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان: "المسابح المصرية.. منتجات يدوية بديعة يزداد الإقبال عليها في رمضان".

المسابح المصنوعة يدويا

وقال التقرير: "على جانبي أزقة وحواري القاهرة التاريخية في مصر، تمتلئ محلات وأكشاك بمسوقين جاء بعضهم لفحص حبات المسابح المصنوعة يدويا لدى المحلات المتخصصة في بيع الأحجار الكريمة بكل أنواعها وأشكالها".

وأضاف: "تلقى المسابح التي تستخدم أساسا في العبادة شعبية على مدار العام، لكنها تحظى باهتمام خاص وإقبال متزايد خلال شهر رمضان، فالمسابح المصرية يقوم بإنتاجها حرفيين موهوبين وتتمتع بتفاصيل جمالية لا تضاهيها مثيلتها في العالم".

مهنة صناعة المسابح قديمة ومتوارثة بين الأجيال

وتابع: "مهنة صناعة المسابح قديمة ومتوارثة بين الأجيال وتشتهر مصر بامتلاكها لأمهر الحرفيين بهذا المجال".

المسابح المصرية رواجها يمتد إلى خارج مصر ويأتي لها محبو اقتناء الأحجار الكريمة للحصول عليها والاحتفاء بجودتها إذ أنها حرفة يدوية تحتوي على الكتثر من التفاصيل التي تعود لمئات السنين.

وعن المنتجات المصرية كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه "القصير" من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.

وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.

وجديرا بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان. الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.

وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.

وجديرا بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان. الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات ٤٦٧ مليون دولار تاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.