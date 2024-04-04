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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: الدين الخارجي يهبط لأدنى مستوى منذ 2007

روسيا
روسيا

انخفض الدين الخارجي الروسي ليصل إلى 316.8 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ 2007.

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المركزي الروسي: انخفاض الدين الخارجي لروسيا بنسبة 17.7% في 2023

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وأفاد المركزي الروسي في تقريره السنوي، بأن الدين الخارجي سجل أدنى مستوى له منذ 2007 وأحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميا، حيث بلغ حتى مطلع يناير الماضي 316.8 مليار دولار، وتراجع بنسبة 17.7 بالمئة بعد أن سجل في العام الماضي 326.6 مليار دولار، بحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء.

وبلغ الدين الخارجي الروسي في عام 2014 مستوى تاريخيا تجاوز الـ 700 مليار دولار، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.

واستقر المبلغ المستحق على المركزي الروسي والبنوك الأخرى في روسيا خلال العام 2023 وبقي عند 94.7 مليار دولار، في حين تراجع الدين الحكومي بنسبة 29 بالمئة من 46.1 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن قطاعات الاقتصاد باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6 بالمئة إلى 189.4 مليار دولار.

والدين الخارجي جزء من الدين الكلي للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين الخارجيين.

خفض إنتاج النفط

فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة الماضية، إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط وليس الصادرات في الربع الثاني من أجل تقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع دول أخرى أعضاء في أوبك+.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل أخرى يوميا في الربع الثاني بالتنسيق مع بعض الدول في أوبك+.

وقال نوفاك للصحفيين إن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها في إجمالي إنتاج البلاد من النفط.

وتخطط روسيا لتقليل تخفيضات الصادرات تدريجيا، إذ ستبدأ خفضا إضافيا للإنتاج في أبريل بمقدار 350 ألف برميل يوميا، مع خفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يوميا.

وفي مايو، سيكون الخفض الإضافي في الإنتاج 400 ألف برميل يوميا وخفض الصادرات 71 ألف برميل يوميا.

وفي يونيو، ستكون جميع التخفيضات الإضافية من إنتاج النفط.

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