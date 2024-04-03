المركزي الروسي: انخفاض الدين الخارجي لروسيا بنسبة 17.7% في 2023

أعلن البنك المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي لروسيا بــ 8.2 مليار دولار أو بنسبة 17.7% على مدار العام الماضي وبلغ 316.8 مليار دولار في مطلع يناير 2024.

وذكر تقرير للمركزي الروسي اليوم الأربعاء أن المبلغ المستحق عليه وعلى البنوك الروسية الأخرى لم يتغير خلال عام 2023، وظل عند مستوى 94.7 مليار دولار، في حين تراجع الدين الحكومي بنسبة 29% من 46.1 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار.

وحسب التقرير، فإن قطاعات الاقتصاد الروسي باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6% إلى 189.4 مليار دولار. هذا، وبلغ الدين الخارجي الروسي مستوى تاريخيا تجاوز 700 مليار دولار عام 2014، ولكن المؤسسات والشركات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.

يُذكر أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الدين الخارجي الروسي هو حظر وصول المؤسسات والشركات الروسية إلى سوق رأس المالي الدولي على خلفية العقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا. ويعتبر الدين الخارجي جزءا من الدين الكلي للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين الخارجيين.

الكرملين: نظام كييف يواصل سياسته الإرهابية ضدنا بهجومه بالمسيرات على تتارستان

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن نظام (كييف) يواصل سياسته الإرهابية بهجومه بالمسيرات على تتارستان.

وعلق المتحدث الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاءعلى هجوم مسيرات أوكرانية على جمهورية تتارستان الروسية الواقعة في حوض نهر "الفولجا"، بالقول:" إن نظام كييف يواصل سياسته الإرهابية العدوانية ضد روسيا".

ومن جانبه أعلن مكتب رئيس جمهورية تتارستان الروسية إصابة مواطني 9 دول في هجوم بالمسيّرات على سكن طلاب كلية الهندسة في مدينة "يلابوجا" الصناعية بالجمهورية أمس الثلاثاء.

وقال المكتب في بيان، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي":" لقد أصيب 14 شخصا بجروح بينهم مواطنو روسيا وقرغيزستان وسريلانكا وزيمبابوي ورواندا والكونجو وكينيا ونيجيريا وجنوب السودان"، مشيرا إلى أن 6 مصابين لا يزالون في المستشفى حتى الآن.

وكانت سلطات تتارستان أعلنت صباح أمس الثلاثاء تعرض عدة مصانع في مدينتي "يلابوجا" و"نيجني كامسك" الصناعيتين لهجوم بطائرات مسيّرة. وأشارت إلى أنه في مدينة "يلابوجا" أسفر الهجوم عن تضرّر سكن طلابي تابع لكلية الهندسة وإصابة عدد من الطلاب.

في نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام أن مسيرات أوكرانية هاجمت تتارستان على بعد أكثر من 1200 كم من الأراضي الأوكرانية وأصابت مصنعا لتجميع مسيرات "شاهد" الإيرانية.