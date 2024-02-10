لقاءات توعوية للأطفال خلال إجازة نصف العام بثقافة الفيوم   

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال أجازة نصف العام.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق ذاته، شهد بيت ثقافة طامية، ضمن برنامج "الفانوس السحري" الذى تنظمه الادارة العامة للثقافة السينمائية، عرض فيلم الرسوم المتحركة "luck"، بمشاركة عدد كبير من الأطفال، بحضور مايكل سمير من الادارة العامة للثقافة السينمائية.

من جانب آخر، عقد قسم المواهب لقاء نادي أدب الطفل، بمكتبة الفيوم العامة، أداره الشاعر محمد ربيع مدرب النادي، تضمن اللقاء ورشة أدبية في كيفية كتابة القصة القصيرة، تلاها عروض الأعمال الجديدة لأعضاء النادي من الموهوبين ومناقشتها، حيث قدمت رنا طارق قصة قصيرة بعنوان "بيت الرعب"، وقدم جمال محمد نص بعنوان "ماذا حدث لي".

"الوجبات السريعة وأثرها على الصحة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "الوجبات السريعة وأثرها علي الصحة"، تحدثت فيها فيرونا عبد الله أخصائي المواهب بالمكتبة، عن مفهوم الوجبات السريعة التى يتم شرائها من المطاعم أو المحلات مثل الأغذية المصنعة، والشعرية سريعة التحضير، وغيرها من الأغذية التي تحتوي علي العديد من المواد الحافظة والضارة بصحة الجسم، مما يؤدي إلي العديد من الأمراض ومنها السمنة وزيادة الوزن، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، إلى جانب احتمال الإصابة بأمراض مزمنة نتيجة الإفراط في تناول الدهون والسكريات، واختتمت حديثها بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.

وتحت عنوان "احترام الكبير"، أعد نادى المرأة بالمكتبة حوارا مفتوحا مع الأطفال، تحدثت خلاله سيدة محمد أخصائي نادى المرأة، عن أهمية احترام كبار السن، فالاحترام قيمة إنسانية من الأخلاقيات والآداب الفاضلة التي حث الإسلام على التمسك بها، مما يساهم في توطيد العلاقات الطيبة بين أبناء المجتمع الواحد، والحد من انتشار الخلافات.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وفي إطار خطة الفرع التي يتم تنفيذها ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز المحافظة.