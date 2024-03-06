حكم أخذ إجازة أو التأخر عن العمل في رمضان

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم من يأخذ إجازة من العمل أو يمتنع عن العمل ويذهب إلى العمل متأخرًا طوال شهر رمضان.

أوضح ممدوح أن أخذ إجازة من العمل خلال رمضان جائز قانونًا إذا كان لدى الموظف رصيد إجازات مدخر.

أما بالنسبة للتأخر عن العمل، فهو يُعد معصية شرعية.

أنواع الصيام:

حدد ممدوح ثلاثة أنواع للصيام: صيام العامة: الامتناع عن الأكل والشرب وشهوة الفرج. صيام الخاصة: الامتناع عن المعاصي والذنوب. صيام خاصة الخاصة: الامتناع عن كل ما يبعد عن طريق الله.



حكم الحلف في البيع والشراء:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال آخر حول حكم الحلف خلال البيع والشراء.

أوضح وسام أن الحلف عند البيع أو الشراء يُذهب البركة من المال.

حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف في البيع والشراء، لأنه يُفقر السلعة ويُمحق البركة.