"يا ليلة العيد آنستينا"

موعد أول أيام عيد الفطر 2024.. مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك يكثف الكثير من المسلمين عبر محرك البحث "جوجل" عن عيد الفطر المبارك، وحسب الحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري.

أول أيام عيد الفطر المبارك

وبعد استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الثلاثاء 9 أبريل 2024، وفي حال تعذرت رؤية الهلال فسيكون شهر رمضان 30 يومًا، ويحل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

عدد أيام إجازة عيد الفطر

وفي سياق آخر كشفت الحكومة عن عدد أيام إجازة عيد الفطر وهي 6 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر

وفي السياق تكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام فقط.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في قنا: 5:55 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 5:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:44 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح: 6:13 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 5:57 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في بنها: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الغردقة: 5:50 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور: 6 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في أبوسمبل: 6:02 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:02 صباحًا