أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2024

أسعار كعك العيد 2024.. شهدت أسعار بسكويت وكعك عيد الفطر المبارك خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الاربعاء 27 رمضان في الاسواق المصرية والمحال التجارية، تباينًا، حيث تستعد الأسر المصرية إلى شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، ويبحث العديد من المواطنين عن قائمة أسعار كعك العيد 2024 في المجمعات الاستهلاكية، إذ يعد كحك العيد من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد الطعام المصرية كما تعتبر من أجمل الهداية خلال زيارات العيد بين الأسر وبعضها البعض.

و طرحت بعض محال الحلويات في القاهرة؛ أسعار كحك عيد الفطر 2024 ، علاوة على ضافة إلى أسعار البيتي فور والغريبة والمنين، استعدادًا لطرح الكعك والبسكويت بكميات أكبر خلال موسم عيد الفطر 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كعك عيد الفطر 2024، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار كحك وبسكويت عيد الفطر 2024.. أعلنتها أشهر المحلات في وسط البلد بالقاهرة

كعك العيد

علبة كعك مشكل 1 كيلو 250 جنيها

علبة كحك مشكل 16 قطعة 125 جنيها

علبة كحك مشكل 32 قطعة 240 جنيها

علبة مشكل - 1.5 كيلو 370 جنيها

علبة مشكل - 2 كيلو 480 جنيها

علبة مشكل - 2.5 كيلو 600.00 جنيه

علبة مشكلة 1 كيلو 230.00 جنيها

علبة مشكلة 3 كيلو 740.00 جنيها

بلغ سعر علبة كعك العيد وزن كيلو نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل عدد 16 قطعة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل عدد 32 قطعة نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل متوسطة الحجم نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 370 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2.5 كيلو نحو 600 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكلة وزن 3 كيلو نحو 740 جنيهًا.

بلغ سعر كعك مشكل في علبة صفيح نحو 990 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 4 كيلو نحو 1050 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 5.25 كيلو نحو 1300 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك مشكل 6 كيلو نحو 1900 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك سادة عدد 16 قطعة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك سادة 32 قطعة نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك عجمية عدد 16 قطعة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عجمية عدد 32 قطعة نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عين جمل عدد 16 قطعة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كعك عيد جمل عدد 32 قطعة نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر كعك فستق عدد 16 قطعة نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كعك فستق عدد 32 قطعة نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر كعك ملبن عدد 16 قطعة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كعك ملبن عدد 32 قطعة نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر علبة منين سادة عدد 32 قطعة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر علبة منين سادة عدد 64 قطعة نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر منين عجوة عدد 26 قطعة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر منين عجوة علبة عدد 52 قطعة نحو 230 جنيهًا.

أسعار كحك العيد 2024

أسعار بسكويت عيد الفطر 2024 في المحال التجارية

أسعار بسكويت عيد الفطر 2024

بلغ سعر بسكويت سادة علبة 36 قطعة نحو 110 جنيهات

بلغ سعر بسكويت سادة عدد 72 قطعة نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بسكويت شوكولاتة عدد 36 قطعة نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت شوكولاتة علبة عدد 72 قطعة نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة عدد 72 قطعة نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بسكويت برتقال علبة عدد 36 قطعة نحو 110 جنيهات.

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2024 في المحال التجارية، فيتو

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة 36 قطعة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر بسكويت جوز هند علبة عدد 72 قطعة نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بسكويت مشكل علبة وزن كيلو نحو 200 جنيه.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكلة عدد 24 قطعة نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكلة عدد 48 قطعة نحو 210 جنيهات.