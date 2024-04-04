مركز إعداد القادة بجامعة بنها يطلق أول برامجه بفرع الجامعة بالعبور

نظم مركز إعداد القادة بجامعة بنها اولى فعالياته بجامعة بنها - فرع العبور برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها و الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز اعداد القادة والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام .

تضمنت فاعليات البرنامج الذى عقد بقاعة الدكتور حسام العطار بالعبور ندوة للمهندس وليد حجاج خبير أمن معلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلي للثقافة بعنوان:" أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة في الإبتزاز الإلكتروني ".

وشهد البرنامج ندوة للدكتور أحمد كركيت دكتوراة الإدارة الإستراتيجية و استشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية والإقتصاد الرقمي بعنوان " بناء الوعي و إدارة الوقت و الذات والازمات ".

وكذلك ندوة للدكتور طاهر نصر أستاذ الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب بعنوان " كنز الرحلة ".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة أن تلك البرامج التى تنتهجها الجامعة ومنها البرنامج المستهدف بفرع الجامعة بالعبور يهدف إلى تنمية روح الولاء للوطن ورفع الكفاءة المؤسسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب و العاملين وتحويلهم إلى قيادات تخدم وطنهم .

مشيرا إلى أهمية الاستمرار في عرض مثل تلك الندوات الهادفة والتى تعرض لأحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة في مواجهة الابتزاز الالكتروني وغيره من الأمور التى تمس أمن المجتمع وسلامته وكذلك الندوات التى تعرض للتطور المجتمعى وتطوير الذات وتنمية المواطن المصري

فيما أشار الدكتور ابراهيم راجح المشرف العام على المركز أن مركز اعداد القادة مستمر في تقديم البرامج الهادفة لرفع كفاءة الجهاز الإداري والمؤسسي في إطار خطط وتوجهات الدولة المصرية وتوجهات وزارة التعليم العالي وجامعة بنها نحو تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإدارى بما ينعكس على المجتمع بأكمله من خلال إبراز قيادات جديدة تم تدريبها على برامج توعوية وتثقيفية وتكنولوجية حديثة.

مشيدا بما تقدمه الجامعة بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة من دعم دائم للتطوير واستمرار برامج وندوات التوعية من خلال مركز اعداد القادة.

جامعة بنها

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