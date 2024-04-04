أدعية راحة النفس في ليلة القدر

يستطيع المسلم أن يدعو لنفسه بما شاء، وسنذكر بعض الأدعية التي يمكن للمسلم الاستعانة بها في أوآخر شهر رمضان الكريم، فيما يأتي: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا منك عملاً صالحاً يُقرّبنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض.

اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تُخزِنا يوم العرض عليك. اللهم نسألك علماً نافعاً، وقلباً خاشعاً، ولساناً ذاكراً، وعملاً صالحاً، ويقيناً صادقاً. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتّعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك.



