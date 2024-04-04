يمدك بالطاقة.. طريقة عمل تارت بالتمر والفستق

تارت بـ التمر من الحلوي الصحية التي ستمدك بالطاقة وتجعلك أكثر نشاطًا وحيوية، لذلك يمكنك إعداده لتناوله عند الشعور بالخمول أو عدم التركيز، وفيما يلي نقدم بك طريقة تحضيره.

طريقة عمل تارت بالتمر

المقادير

- مقادير عجينة السكر :

الزبدة : 5 اكواب

ملح : نصف ملعقة صغيرة

سكر البودرة : 2 كوب

البيض : 5 حبات

دقيق : 8 اكواب

دقيق : كوب (بودرة البندق)

- مقادير كريمة التمر :

الماء : 5 اكواب

حليب بودرة : ثلاث أرباع الكوب

التمر : كوب وربع

دقيق الذرة : نصف كوب

البيض : 2 حبة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- مقادير موس الشوكولاتة الداكن :

حليب : 2 كوب

جيلاتين : 2 ملعقة كبيرة

الشوكولا السوداء : كوبان ونصف (داكنة)

كريمة الخفق : 4 اكواب

- مقادير خليط الفستق :

الماء : ثلث كوب

سكر : كوب ونصف

فستق : 4 اكواب

طريقة التحضير

طريقة تحضير عجينة السكر: اخلطي كلاً من الزبدة والملح وسكر البودرة في الخلاط حتى تصبح العجينة متماسكة ثم أضيفي البيض تدريجياً إلى الخليط، ثم الدقيق وبودرة البندق ثم غطي العجينة واتركيها لترتاح ثم لفيها واخبزيها على درجة حرارة 160 مئوية

طريقة تحضير كريمة التمر: اخلطي كل من الماء والحليب البودرة والتمر واغلي المكونات وأضيفي البيض ودقيق الذرة والزبدة في النهاية.

طريقة تحضير موس الشوكولاتة الداكن: اغلي الحليب وأضيفي الجيلاتين ثم الشوكولاتة الداكنة ثم أضيفي الكريمة المخفوقة على درجة حرارة 38.

طريقة تحضير خليط الفستق: اغلي الماء والسكر والملح وارفعيه عن النار ثم أضيفي الفستق واخلطي حتى يتجمع السكر حول الفستق واتركيه ليبرد.

طريقة التقديم: ضعي التارت وغطيه بطبقة من خليط الفستق وموس الشوكولاتة وضعي آخر طبقة وهي كريمة التمر ثم زيني الطبق بغزل البنات (حسب الرغبة).

فوائد تناول التمر

تعزيز الطاقة

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز، الفركتوز والسكروز، مما تساعد على مدّ الجسم بالطاقة اللازمة التي تساعده على القيام بمهام أعماله طوال اليوم، بالإضافة إلى تنشيط الجسم وذلك لإحتوائه على البوتاسيوم وهو المعدن الذي يقوم بتحويل السكر إلى طاقة.



علاج الإمساك

يستخدم التمر كملين طبيعي للتخلص من حالة الإمساك المزمن، وذلك لإحتوائه على نسب عالية من الألياف القابلة للذوبان مما يعزز حركة الإمعاء ويسمح للطعام المرور بسلاسة.



محاربة فقر الدم

نقص الحديد في الجسم من أسباب الرئيسية وراء الإصابة بمرض فقر الدم، بالإضافة إلى دور الحديد في تقليل مشاعر الخمول والتعب، والجدير بالذكر يحتوي التمر على عنصر الحديد الذي يستخدم لمكافحة مرض فقر الدم، بالإضافة إلى إحتوائه على فيتامين C الذي يلعب دورا هاما في امتصاص الجسم للحديد، لذا يستوجب عليك تناول ثمرة أو اثنين من التمر يوميا كل صباح على الريق، أو من خلال إضافته إلى كوب من الحليب.