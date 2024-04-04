المصري البورسعيدي يعلن موعد عودة دغموم من قطر

أعلن النادي المصري البورسعيدي موعد إنضمام نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم لتدريبات الفريق قادماً من الدوحة.

ويصل دغموم إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، ا بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس - أحد أهم الأطباء الاستشاريين بمركز اسبيتار العالمي بالدوحة - والذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي بمركز اسبيتار.

حيث اطمأن بابا كوستاس على تماثل دغموم التام من الإصابة ونجاح برنامجه التأهيلي الذي خضغ له بالقاهرة مؤخرا تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من الكابتن وائل رأفت المعد البدني للفريق ، ليقرر بابا كوستاس قدرة اللاعب على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته للقاهرة مباشرة.