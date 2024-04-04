الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة الإتحاد بالدوري

تأكد غياب ستة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.



وتضم قائمة الغيابات كل من حسين السيد لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق بالجولة الماضية أمام زد ، بالإضافة لحسين فيصل المصاب بشد في العضلة الخلفية ، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة ، فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق منتصف الأسبوع المقبل بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي واتمام برنامجه التأهيلي بنجاح.