أحمد الشيخ يعلق على فترة تواجد حسام حسن مع المصري البورسعيدي

كشف أحمد الشيخ، لاعب مصر المقاصة والأهلي والمصري البورسعيدي السابق، عن فترة تواجده تحت قيادة المدرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم الحالي.



وأكد الشيخ أن حسام حسن مختلف تمامًا على أرض الواقع، حيث كان يتكلم عني في المحاضرات بطريقة مميزة، لكنه لم يكن يعتمد عليٍ.

تصريحات أحمد الشيخ

تحدث أحمد الشيخ في تصريحات إذاعية عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، حيث قال: "لا أعرف السبب وراء استبعادي التام من التشكيل الأساسي مع فريق المصري تحت قيادة حسام حسن".

وتابع: "المعروف من أي مدير فني جديد قادم على فريق أنه يبدأ أول مباراة رسمية له بأخر تشكيل أساسي للفريق، ولكن هذا لم يحدث معنا، كنت أشارك دقائق معدودة".

وأكمل: "تكلمت مع حسام حسن أكثر من عشرون ألف مرة، كما أنه يتحدث بشكل جيد ولا يسيء للاعب إطلاقًا ويمنح حافزًا ودافعًا، لكنه على أرض الواقع شيء مختلف، كان يشيد بي في المحاضرات ويقول للاعبين أتمنى أن تتدربوا مثل أحمد الشيخ، ولكن دون الاعتماد علي".