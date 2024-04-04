التموين" تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

طالب احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة الاسكندرية جميع الاجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الانشطة التموينية والمخابز البلدية والاسواق وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك .

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك.أن الخطة تشتمل على 5 محاور رئيسية.

هى محور غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التمويني من خلال أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورياً.

المحور الثاني، هو المخابز البلدية، حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وقال: إن المحور الثالث هو المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى، مشدداً على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر السلع لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين، ومحور محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، حيث تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة و المعلن عنها.

وأوضح أن المحور الخامس، يتمثل في الأسواق العامة والسلاسل التجارية، حيث يتم تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أى نقص في أى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وشدد وكيل مديرية التموين على تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، كذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحى وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجـوده كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق.