ولاية نيجيرية تخضع لحظر التجول وسط عمليات اختطاف

فرضت ولاية زامفارا المضطربة، في شمال غرب نيجيريا، حظر تجول على طول حدودها مع ولايتي سوكوتو وكاتسينا في محاولة للحد من حالات الخطف المتصاعدة في المنطقة.

ولاية زامفارا

سيتم تقييد الحركة بين الساعة 19:00 و 06:00 بالتوقيت المحلي ، حسبما نقل عن مفوض الدولة للإعلام والثقافة.

وأضاف الحاج منير حيدرة: "هذا للتصدي للاختطاف المستمر للمسافرين على طول الطريق السريع سوكوتو-غوساو-فونتوا".

حالات الاختطاف

وارتفعت حالات الاختطاف للحصول على فدية في شمال غرب نيجيريا، حيث تستهدف العصابات المسلحة، التي يشار إليها محليا باسم قطاع الطرق، القرى والمدارس والمسافرين.

وفي الشهر الماضي، اختطف العشرات من تلاميذ المدارس ولكن تم انقاذهم لاحقًا في ولاية كادونا.

وتواصل العصابات الإجرامية تنفيذ عمليات اختطاف جماعي وتطالب بدفع مبالغ ضخمة لإطلاق سراح الضحايا، على الرغم من أن دفع الفدية محظور في نيجيريا.

واضطر موسى غاربا، البالغ من العمر 17 عاما، إلى الانزلاق على الأرض مثل الثعبان لتجنب اكتشافه من قبل خاطفيه أثناء هروبه عبر أدغال شمال نيجيريا.

في وقت سابق ، تمكن المراهق ، المموه بزيه المدرسي ، من الاختباء في كومة من العشب المقطوع بينما كانت مجموعة تلاميذ المدارس الذين اختطف معهم يأخذون استراحة من رحلتهم القسرية.

واختطف أكثر من 280 منهم الأسبوع الماضي من مدرسة في بلدة كوريغا بولاية كادونا، مما أدى إلى إصابة أحد المجتمعات المحلية بالصدمة.

الأحداث المرعبة

يقول موسى:"وهو يتذكر الأحداث المرعبة التي وقعت صباح الخميس في شهر مارس الماضي، لقد غيرنا اسمه من أجل سلامته ، إلى جانب اسم صبي مختطف آخر مذكور في المقال، رأينا دراجات نارية على الطريق، كنا نظن أنهم جنود، قبل أن ندرك أنهم احتلوا مبنى المدرسة وبدأوا في إطلاق النار".

حاولنا الفرار، لكنهم طاردونا وأمسكوا بنا. جمعونا مثل الأبقار في الأدغال".

وكان هؤلاء الرجال المسلحون الذين يستقلون دراجات نارية، يشار إليهم محليا باسم قطاع الطرق يهددون المجتمع منذ بعض الوقت، ويبدو أن قوات الأمن غير قادرة على التعامل مع التهديد.

تعرض كوريغا لهجوم مستمر من قبل عصابات تسعى إلى اختطاف الناس وكسب المال من مدفوعات الفدية.

إن حجم عملية الاختطاف الأخيرة هذه وحقيقة أنها شملت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات كان مربكا بالنسبة للكثيرين هنا.

تقول حاجية حواء وهي تبكي"شاهدناهم يحملون أطفالنا بعيدا هنا وليس هناك شيء يمكننا القيام به، ليس لدينا جيش، وليس لدينا شرطة في المجتمع".

رحمتو عثمان عبد الله

وتقول والدته، رحمتو عثمان عبد الله، إنها لم تتمكن من النوم منذ ذلك اليوم، أفكر فيه دائما، لا أستطيع النوم. ما نوع النوم الذي يمكنني الحصول عليه؟ انظر إلى عيني! أي نوع من النوم الله يساعدنا فقط ، كما تقول ، وهي تتطلع إلى الأعلى لطلب التدخل الإلهي.

لكن موسى وصادق هما اثنان فقط من بين أكثر من 4000 شخص اختطفوا في نيجيريا في الأشهر الثمانية الماضية، وفقا لأحد التقديرات.

في العقد ونصف العقد الماضيين، تعرض الناس في شمال نيجيريا لهجمات مكثفة من قبل الجماعات المسلحة المسلحة.

في البداية، حدث هذا بشكل رئيسي في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي الشمالية الشرقية، حيث تنشط الجماعة الإسلامية، المعروفة باسم بوكو حرام بمعنى "التعليم الغربي ممنوع".

كما ظهرت قوة ثانية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتورطت كلتا المجموعتين من الجماعات الجهادية في عمليات الخطف واستهداف المزارعين والمسافرين وحتى تدمير القرى بالأرض.