الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر وقائد الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيمبا

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

يحضر الثنائي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق، يحضران غدًا الخميس، وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني، في ‏إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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غدًا .. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا بأبطال أفريقيا

من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

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