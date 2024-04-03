ورش فنية مع الأطفال احتفالا بيوم اليتيم بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظم قسم ثقافة الطفل بدار الرعاية المتكاملة بالفيوم، ورشة فنية مع الأطفال، احتفالا بيوم اليتيم نفذتها علا حسان أخصائي ثقافة الطفل، تم خلالها إعادة تدوير من خامات البيئة لتصميم أشكال ديكور لرمضان، بإستخدام برطمان زجاجي، فوم برونز، خلة خشب، أطباق كرتون، تلاها ورشة حكي بالعرائس القفازية بعنوان "ماما ستو والأراجوز"، وقصة "سيدنا أيوب وزوجته" والدروس المستفادة كالصبر، قدمتها جيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

وفي ذات السياق، عقدت مكتبة جرفس الفرعية مسابقات ترفيهية، وورش حكي للأطفال حول الشهر الكريم، وورشة رسم وتلوين، بجمعية تنمية المجتمع للأيتام بسنورس، نفذها كلا من أسماء أحمد مديرة المكتبة، ورضا عبد الحليم مسئولة النشاط.

"التثقيف الصحي في رمضان".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقد قسم المرأة بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "التثقيف الصحى في رمضان" عن أهم الإرشادات الخاصة بالصحة النفسية والجسدية ضمن مبادرة رمضاننا ثقافة، تحدثت فيها بدور مجدى عبد السلام مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم عن فوائد الصيام وتخلص الجسم من السموم، وأن بعض الأجسام لاتتحمل الصيام للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط والغدة والتهاب الأعصاب وغيرها من الأمراض.

وأضافت، من الأمراض الشائعة في الصيام الصداع، والدوخة، وانخفاض الضغط، ومن أسبابها فقدان الجسم للسوائل والأملاح بشكل كبير أثناء الصيام مما يعرض الجسم للضغط المنخفض، والصداع ويجب شرب الماء بكميات كبيرة تبلغ حوالي 3 لترات يوميا، كما يجب علي مرضى السكر الحفاظ على الجرعة العلاجية بشكل منتظم وفى حالة أخذ الأنسولين يجب أخذ الجرعة، وتناول الافطار بعدها بثلث ساعة على الأقل، أما مريض الغدة الدرقية يأخذ العلاج على معدة فارغة، ثم يتناول إفطاره بعدها بساعة، وعدم أخذ العلاج في المساء لأنه بيزود النشاط، وأن عدم الانتظام في مواعيد الدواء يعرض المريض للخمول والنوم لفترات طويلة، ويجب استشارة الطبيب علي الفور.