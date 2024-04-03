سلة الاتحاد تفوز على القناة فى أولى لقاءات Best of 5

فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن احمد عمر المدير الفنى على نظيره فريق القناة بنتيجة ٦٢-٨٥أى بفارق ٢٣ نقطة وذلك فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد الرئيسى بالشاطبى فى إطار المباراةالاولى من دور ال٨ بدورى السوبر بطريقة Best of 5

وكانت نتيجة المباراة خلال الربع الأول مباراة ١٧-٢٠ لصالح الاتحادالسكندرى والربع الثانى ونهاية الشوط الاول بنتيجة ٣١-٤٦ الصالح الاتحاد السكندرى أما الربع الثالث فأنتهى بنتيجة ٤٤-٧١ ليتنهى المباراة بنتيجة ٦٢-٨٥ وبذلك نجد أن الفريق الأخضر كان متقدم طوال المباراة

وشهد اللقاء تألق كل من اللاعبين انس اسامة ويوسف شحاتة فى الوقت الذى غاب فيه عن اللقاء أحمد عادل "دولا" للإصابة من المباراةالسابقة بكأس مصر أمام فريق نادى سبورتنج نتيجة تمزق من الدرجة الثالثة في اربطة الكاحل مع وجود كدمة في عظام القدم تحتاج الي مدةعلاج من ٣ إلى ٤ اسابيع حيث أنه من المتوقع عودته مع المبارايات الهامة والنهائية سواء بدورى السوبر أو الكأس مع نهاية إبريل الجارى