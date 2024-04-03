انظار ريال مدريد تتجه نحو موهبة جديدة في البوندزليجا

ربما لم يعد خافيا على متابعي الكرة العالمية ان أنظار نادي ريال مدريد الأسباني مصوبة نحو موهبة نادي باير ليفركوزن الألماني فلوريان فورتز الذي تعتبره إدارة ريال مدريد موهبة هذا الجيل من الاعبين إلى جانب اعتبار المدير الفني تشافي الونسو هو المدرب القادم لريال مدريد خلفا للمدير الفني الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الا ان المفاجأة ان أعين إدارة ريال مدريد اتجهت هذه المرة إلى موهبة جديدة داخل البوندزليجا وهو الظهير الايمن لفريق باير ليفركوزن جيرمي فريمبونج .

وكان جيرمي فيرمبونج - ٢٢ سنة - قد انضم إلى باير ليفركوزن منذ موسمين قادما من نادي سيلتيك الأسكتلندي ونجح في تطوير أدائه كثيرا هذا الموسم تحت قيادة تشافي الونسو خاصة من الناحية الهجومية الأمر الذي لفت أنظار عدة اندية من أكبر اندية أوربا لهذه الموهبة الهولندية.

وكان لافتا للنظر هي المساهمات الهجومية لفيرمبونج هذا الموسم حيث سجل ١٢ هدفا ومرر ١١ تمريرة حاسمة في ٣٤ مباراة شارك فيها هذا الموسم مع بايرليفركوزن.

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان مسؤولي ريال مدريد يرون في جيرمي فريمبونج البديل المستقبلي لداني كارفاخال الظهير الايمن للميرنجي إلى جانب ظهير ليفربول ترينت الكسندر ارنولد الذي يبدو هو الاخر في أجندة مسؤولي ريال مدريد .

واشارت الماركا ان عقد جيرمي فيرمبونج الممتد إلى عام ٢٠٢٨ مع بايرليفركوزن سيجعل مسؤولي ريال مدريد يضعون العديد من السيناريوهات لضم جيرمي فريمبونج خاصة وان كل التوقعات تشير إلى ان الصفقة لن تكلف ريال مدريد اقل من ٥٠ مليون يورو .