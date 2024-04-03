بعد قليل .. انطلاق أولى مواجهات قمة نهائي دوري الطائرة
يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الأربعاء، في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.
وتنطلق صافرة المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على الزمالك، واستعادة لقب الدوري.
كان الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة في المران الأخير أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الفوز بالمباراة.
وكان الأهلي قد تأهل إلي نهائي الدوري على حساب فريق سبورتنج في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف النهائي.