بعد قليل .. انطلاق أولى مواجهات قمة نهائي دوري الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الأربعاء، في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.

‏‎وتنطلق صافرة المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على الزمالك، واستعادة لقب الدوري.

‏‎ كان الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة في المران الأخير أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الفوز بالمباراة.

‏‎وكان الأهلي قد تأهل إلي نهائي الدوري على حساب فريق سبورتنج في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف النهائي.