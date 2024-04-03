موعد قمة الأهلي والزمالك في أولى لقاءات نهائي دوري الطائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.



‏‎وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الزمالك، واستعادة لقب الدوري.

وعقد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني للأهلي محاضرة في المران الأخير أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الفوز بالمباراة.

‏‎ وكان الأهلي قد تأهل إلي نهائي الدوري على حساب فريق سبورتنج في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف النهائي