تريزيجه يسجل هدف خرافي ويقود طرابزون لفوز ثمين علي كونيا سبور

نجح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه من قيادة فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز هام ضد كونيا سبور في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد بلدية كونيا، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري التركي.

وسجل تريزيجه هدف خرافي من تصويبة صاروخية في الدقيقة 19 من بداية المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3_1.

ورفع تريزبجيه رصيده إلى 10 أهداف مع طرابزون في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم الحالي، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ومنذ عودة الدولي المصري من المشاركة مع مصر في أمم افريقيا سجل مع طرابزون 6 أهداف.

ترتيب طرابزون بعد الفوز اليوم

يحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة، حيث خاض 31 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 4 وخسر 11 مباراة.

بينما يتواجد كونيا سبور في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، حيث خاض 31 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر في 12 مباراة