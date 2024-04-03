«حماية المستهلك» يعلن بروتوكول «الإنذار المبكر» لكشف الممارسات غير المشروعة بالأسواق

للحد الادني من انفلات الاسعار

يلعب جهاز حماية المستهلك دورا مهما فى مواجهة الانفلات السلعى وغش التجار الذى يتعرض له المستهلك.

ومؤخراً، أعلن إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، عن توقيع بروتوكول تعاون، والذى يعد مؤشرا لبداية قوية، تعتمد على آليات جديدة لوقف «انفلات الأسعار»، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تفعيل آليات الإنذار المبكر واستشراق المستقبل السلعى.

ويتم ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوسع نطاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات، خاصة فى المجالات الاقتصادية، وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال وانضباط الأسعار.

٣٩٤٤٧ شكوى سلعية خلال الفترة من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحسب تقرير لجهاز حماية المستهلك.

وترى الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يمثل نقلة كبيرة ومهمة لتنظيم عمل جهاز حماية المستهلك ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد وفرصة إنتاج سلعة مماثلة بمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك ومعرفة حجم الطلب المتوقع للمنتجات ووجود آليات التسعير المعلنة والرقابة على السلع، ما يتطلب الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

ولفتت إلى أنه كلما كانت هذه المعلومات دقيقة وكثيرة كانت دراسة السوق أكثر فاعلية، مما يسهم فى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة البدائل السلعية والخدمات بشكل ميسر وإنفاذ القانون على المخالفين.

وأشارت إلى توجيهات الدولة بأهمية الدور الحيوى لجهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة انفلات فى أسعار أغلب السلع، خاصة الاستراتيجية والأساسية.

وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أن البروتوكول يتضمن إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وأيضاً إنشاء تطبيق محمول يسهل تلقى الشكاوى والبلاغات من المستهلكين وكذلك تسهيل كافة خدمات الجهاز للجمهور، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات فى الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز، مع الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدى مركز المعلومات وخاصة فى مجال المرصد الإعلامى لمتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.

وكذلك إلى إقامة لقاءات وندوات توعوية حول خطط الحكومة والقضايا المثارة لتثقيف الجمهور بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع. مؤكدة أن عودة الأسعار للانخفاض مرتبط باتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الجذرية والحازمة.

وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون مع مركز المعلومات يمثل خطوة هامة ومحورية فى خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات بحثية متطورة فى مجال دراسة احتياجات الأسواق واستقراره.

وأشار إلى أن البروتوكول الموقع سيسهم فى تعميق أواصر التعاون فيما أعرب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، عن أمله فى نجاح البروتوكول الهادف إلى حماية حقوق الإنسان وضبط المنظومة السلعية والرقابية على الأسواق، حتى يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن أحد أهم أسباب تقدم أجهزة حماية المستهلك فى العالم هو الاهتمام بمنظومة حقوق المستهلك.. فلابد من الاستفادة بالتجارب المتطورة لدول العالم واستخدام هذه الحلول فى رفع كفاءة المنظومة السلعية وحماية حقوق المستهلكين.