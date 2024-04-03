الدول العربية الأكثر استيراداً للغذاء المصرى

وارتفاع الصادرات إلى 5.6 مليار دولار 2024 وأحداث السودان جعلتها أهم المستوردين

جاءت الدول العربية كأهم المستوردين للأغذية المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو فى القيمة 17%.

احتل الاتحاد الأوروبى المركز الثانى فى قائمة أهم المستوردين ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% تمثل 17% من إجمالى الصادرات.

وجاءت الدول الأفريقية غير العربية فى المرتبة الثالثة بواردات من الغذاء المصرى قيمتها 467 مليون دولار تمثل 9% من إجمالى الصادرات لتحقق نسبة نمو فى قيمة الصادرات بلغت 22%.

وعن أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية عام 2023 احتلت السودان المركز الأول بصادرات أغذية مصرية قيمتها 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية فى المركز الثانى بصادرات قيمتها 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%. وجاءت ليبيا فى المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5% ثم فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%.

أما اليمن فبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، والعراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، وإيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، والإمارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، وإسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، وهولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، والمغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، والصين بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر المذكورة نسبة 61% من إجمالى صادرات القطاع فى عام 2023.

كانت صادرات الصناعات الغذائية قد بلغت خلال العام الماضى 2023 نحو 4.5 مليار دولار، لتكون تلك القيمة هى الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

سجلت صادرات شهر يناير 2023 نحو 368 مليون دولار بنسبة نمو فى القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتى بلغت 321 مليون دولار. كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالى 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات فبراير 2022 التى بلغت 369 مليون دولار.

أما صادرات مارس فقد سجلت حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات أبريل ما قيمته 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%. وبلغت صادرات مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%. أما صادرات يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات يوليو 2023 حوالى 487 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات أغسطس 2023 حوالى 522 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات سبتمبر 2023 حوالى 397 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التى بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات أكتوبر 2023 حوالى 398 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337، وبلغت صادرات نوفمبر 2023 حوالى 400 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار، وسجلت صادرات ديسمبر 2023 نحو 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022 التى بلغت 380 مليون دولار.

كان المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى بيرزى قد قام خلال العام الماضى وبالتنسيق مع وزارة التجارية والصناعة بالعديد من الأنشطة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التى أصبحت تتميز بميزات تنافسية هائلة داخل أسواق التصدير ومن بين هذه الأنشطة الترويجية والتسويقية، قيام المجلس بتنظيم بعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية شملت زيارات مكثفة واجتماعات فى الرياض، جدة ومكة المكرمة تلاها المشاركة فى معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة تجارية إلى المغرب، ثم بعثه مماثلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض أنوجا بألمانيا، ثم بعثة إلى الجزائر، بجانب المشاركة فى تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائى متخصص بأفريقيا خلال الفترة من 12 - 14 ديسمبر 2023 بجانب استقدام بعثات المشترين من أسواق مختلفة.

وفيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.

يستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية مع نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالى 500 مليون دولار أمريكى.