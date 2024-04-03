إبراهيم سعيد يهاجم صلاح: "كابتن منتخب يسيبه ويمشي نقوله برافو" (فيديو)

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الوطني.

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الماتش مكنش فيه أي سبرينت أو حركة أو تحركات، وملعبش مع ليفربول بعد البطولة لأنه مكنش ينفع يقول إنه مصاب مع المنتخب ويلعب بعدها ضد أرسنال وتشيلسي".

وتابع: "انا بتكلم كلاعب كرة، اللي حصل لصلاح مش إصابة، وهو اتفق مع ليفربول عشان ميلعبش معهم بعد البطولة، وهناك تسلسل أحداث يدعم كلامي، وكلوب مدرب ليفربول صرح قبل البطولة بأنه يتمنى أن يودع منتخب مصر البطولة مبكرا .. واحد كابتن منتخب مصر بيسيب المعسكر ويمشي نقوله برافو؟!".

صلاح ليس فوق النقد

ونوه إلى أنّ محمد صلاح قائد المنتخب وجناح ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكنه ليس فوق النقد.

وأضاف: "صلاح مش فوق النقد إن محدش يتكلم عليه في كورة، وعلى فكرة أنا بحبه وبحترمه جدا".

وحول تصريح "صلاح حاططني في دماغه"، قال لاعب المنتخب الأسبق: "أنا أتكلم على أي حد، محدش فوق النقد، مع احترامي لمحمد صلاح ولكل الأسماء".

وواصل: "هو محمد صلاح وأنا إبراهيم سعيد مع احترامي لكل الناس، واللي شايف نفسه إن هو صغير بالنسبة لمحمد صلاح فهو شايف نفسه، مش لازم أبقى صغير".

دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرفه

ورد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "مو صلاح عالمي أنت عالمي يا إبراهيم يا سعيد؟!".

ورد سعيد : "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما محمد صلاح يخشه، أنا أول لاعب مصري لعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرف الدوري الإنجليزي أصلا، لأن اللاعيبة كان طموحهم يلعبوا في بلجيكا وفرنسا وهولندا، مكنش كان طموحه يلعب هناك". وواصل: "أنا لم أفشل، فقد كانت ظروفي مختلفة، إذا حصلت على نفس ظروفه فإنني سأنجح، هو نجح لأن الظروف ساعدته".