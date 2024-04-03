WhatsApp Down.. المستخدمون يبلغون عن مشكلات في تطبيقات ميتا

شهد تطبيقا WhatsApp وInstagram، المملوكان لشركة Meta، انقطاعات واسعة النطاق أثرت على العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بدءًا من حوالي الساعة 8 مساءً اليوم الأربعاء.

أولئك الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو الوصول إلى WhatsApp Web، إصدار المتصفح، قوبلوا برسالة خطأ تشير إلى أن الخدمة غير متوفرة.

واجه مستخدمو Instagram صعوبات في تحديث خلاصاتهم أو عرض أحدث القصص أثناء انقطاع الخدمة، مع مشاركة التطبيقات لتاريخ التعريف للعمل.

سجل موقع Downdetector، وهو موقع ويب يستخدم على نطاق واسع لمراقبة انقطاعات الويب، زيادة كبيرة في التقارير الواردة من المستخدمين الذين يواجهون مشكلات مع WhatsApp وInstagram.

ما سبب المشكلة؟

ونظرًا لأننا مازلنا في وقت مبكر جدًا من الأزمة، فمن غير الواضح ما الذي تسبب في هذا الانقطاع العالمي. في البداية، سيشير الأشخاص إلى حدوث هجوم إلكتروني من نوع ما، على الرغم من أنه لا يمكن تأكيد هذه الأخبار حتى يتم تصحيح المشكلة.

هذا هو الأحدث في عدد من حالات فشل خدمة الويب التي حدثت في عام 2024، حيث شهد الكثيرون مستوى أكبر من عدم الموثوقية بين تطبيقاتهم وخدماتهم في الأسابيع الأخيرة.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استخدام Facebook Messenger كبديل للاتصال بالأصدقاء والعائلة عبر WhatsApp، فلا يوجد حظ هناك أيضًا، حيث لا يعمل كل من إصدارات الويب والتطبيق المستقل.

ويأتي هذا في وقت مثير للقلق بشكل خاص في تايوان والمناطق المحيطة بها بعد الإعصار المدمر الذي وقع مساء الثلاثاء والذي تسبب في انهيار المباني وإصدار تحذير من تسونامي.

ومع استمرار الناس في محاولة العثور على ناجين، فإن انقطاع خدمات الاتصالات الحيوية قد يسبب قلقًا متزايدًا للناس إذا لم يسمعوا بعد من أحد أحبائهم.