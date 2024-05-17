مركز السينما العربية يصدر قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما في مهرجان كان

أطلق مركز السينما العربية النسخة الجديدة من قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية والتي تحتفي بالأشخاص والمؤسسات ذوي الأثر في صناعة السينما العربية خلال العام الماضي، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المركز في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي.

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، يطلقها سنوياً مركز السينما العربية، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو مؤسسات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً لأنشطتهم ونجاحاتهم وحجم أعمالهم في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة. وتضمنت القائمة: 13 مخرجاً، و16 منتجاً، و14 ممثلاً، و5 فنانين من فريق العمل خلف الكامير، و18 موزعاً من 12 مؤسسة، و12 مسؤولاً من 10 مؤسسات سينمائية حكومية، و11 مسؤولاً في 7 منصات عرض حسب الطلب، و11 مسؤولاً في 7 مهرجانات، و7 مسؤولين عن مؤسسات التمويل.

وتضم القائمة من مصر النجوم يسرا، ومنى زكي، وأحمد مالك، وصناع السينما هاني خليفة ومراد مصطفى وبيتر ميمي والمنتجين محمد حفظي وشاهيناز العقاد وسوسن يوسف، والموسيقار خالد الكمار، والمونتير أحمد حافظ، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، بالإضافة إلى كل من أشرف سالمان المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد الحق المدير العام لمنصة WATCH IT. وتضم القائمة من السعودية المخرج عبد الإله القرشي، والممثلة سمر ششة، وزينب أبو السمح المدير العام لـMBC Studios، وعلاء يوسف فادن رئيس مجلس إدارة تلفاز 11، الشيخ وليد الإبراهيم مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وهديل كامل المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون العرب، والأمير الوليد بن طلال، والمنتج محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمهندس عبد الله الراشد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والمهندس عبد الله القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية، والمنتج السعودي فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لشركة ستديوهات موفي muvi Studios، وسلطان الحكير مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما muvi Cinema.

ومن الإمارات: معاذ الشيخ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة ستارز بلاي، والكاتبة السينمائية بثينة كاظم مؤسسة ومديرة سينما عقيل، وماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومحمد المبارك رئيس مجلس إدارة إيمج نيشن. ومن لبنان تضم القائمة الإعلامية ريا أبي راشد، وجورج شقير مؤسس والمدير التنفيذي لشركة أبوت برودكشن، وسوسن الأصفري مؤسس ومديرة COCOON FILMS، وجو كوكباني الرئيس التنفيذي لشركة OSN، وطوني صعب نائب رئيس ستارز بلاي للمحتوى والشراكات الاستراتيجية، وهانيا مروة مؤسسة ومديرة سينما متروبوليس، وجاد أبي خليل مدير ملتقى بيروت السينمائي، وأنطوان خليفة مدير البرامج العربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وريما مسمار المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وماريو حداد المدير التنفيذي لشركة إمباير إنترناشيونال، وماريو جونيور حداد رئيس التوزيع في إمباير إنترناشيونال، وجيانلوكا شقرا مؤسس والمدير التنفيذي لشركة فرونت رو، وأجناس لحود الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما والتسلية والترفيه، وطوني المسيح المدير العام لفوكس سينما، وحمد أتاسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيتي سينما، وسليم راميا رئيس مجلس إدارة شركة سليم راميا.

ومن الأردن: المخرج أمجد الرشيد، والمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، والمنتجة رولا ناصر، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي، والأمير علي بن الحسين رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والأميرة ريم علي المفوض التنفيذي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وطارق أبو لغد المدير التنفيذي لشبكة الإعلام العربية.

ومن تونس: النجوم هند صبري وآدم بيسا ومجد مستورة، والمخرجة كوثر بن هنية، والموسيقار أمين بوحافة والمنتجة درة بوشوشة والمنتج حبيب عطية. أما المغرب فكان حاضراً من خلال المخرجة أسماء المدير، والمخرج والمنتج خليل بن كيران، وعبد العزيز البوزدايني مدير المركز السينمائي المغربي. ومن فلسطين: المخرجتان لينا سويلم وفرح نابلسي، والنجوم صالح بكري وهيام عباس وتارا عبود، وحنا عطالله مؤسس ومدير فيلم لاب فلسطين، وعلا سلامة المديرة التنفيذية بفيلم لاب فلسطين. ومن الكويت الشيخة دانة ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة OSN، وهشام الغانم المديرالتنفيذي لشركة سينيسكيب، ومن قطر فاطمة الرميحي الرئيس التنيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومؤيد ديب المدير العام لشركة ميتافورا للإنتاج.