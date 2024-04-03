مسلسل الحشاشين|يحيى يقتل زيد بن سيحون فى الحلقة 24

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين تنفيذ يحيى حكم القـ.تل في زيد بن سيحون بعد حكم الإمام ومحاكمته أمام حسن الصباح.

واعترف حسن الصباح ليحيى بأنه هو من حرض زيد بن سيحون على قـ.تل والديه باعتبارهما كفارا.

وأصبح برزك آميد في حيرة مما يفعله حسن الصباح، ودخل غرفة زيد ابن سيحون، وقرأ ما كان يكتبه، وكانت هناك رسالة لـ برزك بينهم، وهي أنه الضحية الثانية لـ حسن الصباح.

وغضب حسن الصباح من الهادي، وقرر معاقبة، وقتل زوجته دنيا زاد، بعد أن هربت من القلعة، وقرر سجن ابنه، وطلب حسن الصباح من برزك آميد إرسال أحد رجاله، لكي يلحق بزوجته، ويجعلها تعود إلى القلعة، وطلب منه أن يقوم بإرسال رجل آخر ليقتل يحيى ابن المؤذن قبل وصوله بغداد، لأنه لو علم بعدم وجود نورهان، لم ينفذ المهمه.

وأرسلت دنيا زاد زوجة حسن الصباح رسالة إلى عمر الخيام، وطلبت منه أن تظل في بيته، لأنها تعلم مدى شجاعته وكرمه، وقلق عمر الخيام من فعل ذلك، وأصبح في حيرة.

ووصلت زوجة حسن الصباح إلى بيت عمر الخيام في مدينة أصفهان، واستقبلهم عمر بالترحاب، وخصص لهم غرفة في منزله، وانتهت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين بأن يحيى ابن المؤذن في طريقه الشاق لقتل الخليفة.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.