مي عمر تطل بالأبيض مع الزهور السوداء

اعتادت الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتطل بأحدث صيحات الموضة العالمية وتبهر جمهورها إينما ظهرت مما جعلها تتصدر عناوين الصحف والإعلام في عالم الموضة.

وبدت مي عمر بإطلالة جذابة، حيث ارتدت عباءة طويلة مجسمة بأكمام طويلة، صمم من قماش الحرير بلون الاوف وايت مع تزينه بالزهور السوداء من الأمام فيما انتعلت صابوه صمم من الخوص بنفس لون الفستان مع حقيبة يد صغيرة صممت من الجلد المزركش.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.

مي عمر ومشاركتها في مسلسل نعمة الأفوكاتو

نجح مسلسل “نعمة الأفوكاتو” المعروض على عدد من الفضائيات المصرية والعربية في أن يجذب الانتباه إليه، وتمكن من أن يربط شريحة كبيرة من المشاهدين به، ومع انتهاء كل حلقة ينتظرون الحلقة التالية لمعرفة ما تسفر عنه الأحداث.



واستخدم المخرج محمد سامي كل قدراته الفنية وخبراته وتجاربه السابقة في أن يجعل بطلة العمل مي عمر هذا العام مثل محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وكان المشاهدون ينتظرون حلقاته بفارغ الصبر.



كرر محمد سامي، وهو زوج مي عمر، الثيمة الفنية التي عمل بها مع محمد رمضان سابقا، من ناحية ربط المشاهدين بالعمل الذي يخرجه من خلال انتهاء كل حلقة بموقف مثير أو غامض، وعبر حبكة فنية تجلت فيها عناصر الإبهار وزوايا تصوير مختلفة تكمل الدور أو الشخصية التي يجسدها الممثل/ الممثلة، ما جعل مي عمر تنضج كثيرا في أداء دورها كمحامية في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وأنها تملك قدرات عالية عندما يكون المخرج يعلم مكونات الشخصية ومؤهلات البطلة، ولذلك حظي العمل المكون من 15 حلقة بأعلى نسبة مشاهدة على منصة “شاهد” مع تصاعد أحداثه.

تدور أحداث العمل حول المحامية نعمة سعيد أبوعلب، وتجسد دورها مي عمر، المتزوجة من عامل في أحد المحلات البسيطة واسمه صلاح ويجسد دوره

الفنان أحمد زاهر، ومن شدة حبها له لا تشعره بفقره وتقوم بمساعدته ماليا، للدرجة التي جعلتها تمنحه ثمانية ملايين جنيه من أتعاب قضية كسبتها، كأنه ورثها عن أجداده، بعدها يبدأ الخط الدرامي في التشابك، حيث يتغير صلاح ويصبح رجلا آخر عندما يتسلم الملايين التي منحتها له نعمة.



استخدم المخرج محمد سامي طريقته المعتادة في ما يحدثه المال من تغيرات في شخصية البعض من الناس، والصراع المعلن والخفي بين الغنى والفقر، ويوظف التناقضات التي توجدها هذه المسألة في الشخص ومن حوله، وقبض على المفاتيح الرئيسية ولم تفلت من بين يديه، وكلما بدا ذلك قريبا ينجح في العودة والإمساك بزمام الأمور الفنية مرة أخرى، وبدا الخلاف حادا بين نعمة وصلاح في اللحظة التي علمت فيها الأولى أن الثاني قرر الزواج عليها من سكرتيرة سيئة السمعة في مكتب محامٍ كبير اسمها “سارة مكاتب” لكثرة غرامها بالرجال وتنقلها بين مكاتبهم..

مي عمر



مى عمر (7 فبراير 1988), ممثله مصريه, اتخرجت من قسم الصحافه و الاعلام من الجامعه الامريكيه بالقاهره, و بدات التمثيل بمشاركتها فى بطوله حكايه حياه و بعده كلام على ورق و بعده الأسطوره و اللى كان من اخراج جوزهامحمد سامى.



اشتعلت الاول فى الانتاج بعد كده الخراج, اخرجت فيديو كليب للفنانه رولا سعد و قررت تتناقش مع جوزها فى موضوع التمثيل, اللى طلب منها انها تمثل قدامه الاول لحد يتاكد ان عندها الموهبه.

بدات بدراسه التمثيل مع مروه جبريل بصحبه جوزها اللى ساعدها كتير, و قدملها جوزها الفرصه للظهور الاول فى مسلسل حكايه حياه مع غاده عبد الرازق, و كان هوه مخرج المسلسل, و رشحها مره تانيه فى مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبى و هوه كمان اخراجه.