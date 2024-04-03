لجين عمران: تزوجت في سن الـ 16 وأولادي أصحابي (فيديو)

قالت الإعلامية لجين عمران، إنها تزوجت وهي في عمر الـ16 عام، وانجبت ابنها الأكبر وهي في سن الـ17 عام وابنتها وهي في سن الـ19 عام، ولذلك ليس هناك عدد سنوات فارق بينهما كبير جدًا، منوهة بأنها تتعامل مع اولادها على أنهما أصدقاء.

وشددت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أولادها أكبر من شقيقتها الأصغر، منوهة بأن أكثر شئ يجعلها سعيدة هو علاقتها بأهلها وأولادها، مؤكدة أن سعادة أولادها وأسرته سبب دخولها في حالة من الرضا والحب.

وأوضحت لجين عمران، أنها دائمًا ما تؤكد لابنتها بأنها ستعيش بالطريقة التي تختارها دون تدخل من أحد، مشددة على أنها توافق أن تتزوج ابنتها من رجل في مستوى مالي منخفض، وتابعت: "المال هو أخر ما يهم ابنتي وهي راضية من داخلها بشكل كبير.. ستساعدهم في البداية ولكن هي من تتحمل اختياراتها".

ولفتت إلى أن زوجها يتحدث معها على أنها طيبة ورائعة في بداية التعرف على بعضهم البعض، مضيفًا: "جوزي قالي أنتي عندك مشكلة أما بتجوعي لا بتعرفي أمك ولا أبوكي وبتبيعي كل اللي قدامك".

وأشار "عمران"، إلى أنها تحب الاكل والأطعمة المختلفة، معقبة: "أنا وحده بعز معدتي وبحبها جدًا.. بحب أدخل المطبخ كتير.. بدلع الناس اللي حوليا بأني بطبخ ليهم".

وشددت على أنها من تطهي جميع الأكلات لضيوفها، رغم أن زوجها دائمًا ما يحاول إقناعها بأنه في حالة وجود عدد كبير من الضيوف بأن تقوم بشراء الأكل من الخارج، ونوهت بأنه لو كانت موجودة في صحراء ومعها أخر لقمة مع شخص عزيز وغالي ستطعمه ولا تكون قادرة على ان تشوفه يتوفى أمامها في هذا الموقف.

"عبيد التريند"

أكدت الإعلامية لجين عمران، أنها تصف الباحثين عن الانتشار والشهرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مهينة هم "عبيد السوشيال ميديا والتريند".

وشددت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن "الهبل والجنان" الذي يظهر في محتوى يقدم على "تيك توك" أصحابه مساكين، هناك من يريد الشهرة والإنتشار وهي أسهل وأسرع وأرخص شئ، مشددًا على أن هناك شهرة لا نريدها.

وأوضحت أن أكثر شئ مهين على التيك توك هو التحديات على هذا الموقع، من يهون عليه كرامته يهون عليه كل شئ في الحياة، رقم واحد في حياتها هي كرامتها، مشددة على أنها لا تقبل أن يتم الانتقاص من قيمتها وكرامتها في الحياة، منوهة بأنها ترفض هذا ما يحدث على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الشهرة.