إحالة طالب جامعي هتك عرض 3 أطفال سوريين إلى محكمة الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، اليوم الأربعاء، طالبًا بأكاديمية مودرن أكاديمي إلى محكمة الجنايات لإدانته بـ هتك عرض 3 أطفال سوريين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم كان يستدرج الأطفال بدعوى اللهو معهم، مستغلا صغر سنهم، وعدم بلوغهم السن القانوني 18 سنة ميلاديًا، ويعتدى عليهم جنسيًا وهتك عرضهم بالقوة.

طالب جامعي هتك عرض 3 أطفال سوريين إلى محكمة الجنايات

وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهم هتـك عرض 3 أطفـال سوريين - لم يبلغوا من العمر 18 سنة ميلادية كاملة -، وذلك بالقوة والتهديد، مستغلاً حداثة سنهم إذ ارتأى في حداثة سنهم وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهمًا إياها بقيامه باللهو واللعب معها.

عقوبة مرتكب جريمة هتك الـ عرض

ونصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك عرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك عرض ، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".