الأهلي يستلم الزي الجديد منتصف مايو

تلقي النادي الأهلي إخطارا من شركة الملابس الرياضية العالمية المتعاقدة من القلعة الحمراء، بوصول الزي الجديد الخاص بالموسم المقبل، منتصف شهر مايو القادم.

وكان الأهلي قد طلب من شركة الملابس توريد الزي الجديد في موعد مبكر عكس الموسم الماضي، خوفا من وجود أي معوقات في الاستلام أو موعد خروجها من الجمارك المصرية.

ويواصل الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.