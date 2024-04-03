رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات التوسع في شبكة الألياف الضوئية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار متابعة مستجدات بعض مشروعات الوزارة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها الشراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة لإنشاء كابلات بحرية، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الألياف الضوئية.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن وزير الاتصالات أشار، خلال اللقاء، إلى أنه فيما يتعلق بالشراكة مع الشركة فهي تعتبر شركة رائدة في مجال مشروعات أنظمة الكابلات البحرية وبناء مراكز البيانات العملاقة المتخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية لإنشاء ثلاث كابلات بحرية من الخليج العربي إلى أوروبا، إذ تعمل الكابلات البحرية على ربط مراكز بيانات عملاقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بأوروبا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم التعاقد مع الشركة خلال أبريل الجاري، على أن تكون مدة التعاقد 15 عاما، كما أنه من المتوقع دخول الكابلات البحرية الخدمة خلال 2026.

وفيما يخص شبكة الألياف الضوئية، أوضح الوزير أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتفاوض على نموذج أعمال تشاركي مع إحدى الشركات؛ للتوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنزل، مضيفا أنه جار الاتفاق على المحددات ونطاق الأعمال، على أن يكون التحالف بين الشركتين بنظام المشاركة في الدخل.