ضبط 500 كيلو سكر مجهول المصدر بالفيوم

شنت إدارة تموين اطسا بمحافظة الفيوم حملة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبحضور مسئولي إدارة تموين اطسا.

وأوضح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والأسواق والمحال التجارية، بمدينة اطسا وقرى المركز، وعدد من السويقات الشعبية ومنافذ بيع مستلزمات شهر رمضان بالمدينة وقرى المركز، وتم خلال الحملة متابعة قائمة الأسعار لدى التجار، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المحددة، وكذا ضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 500 كيلو سكر أبيض معبأ باكياس زنة كيلو واحد وكل عدد عشرة كيلو في ربطة واحدة، بدون فاتورة، وغير مدون تاريخ الإنتاج على العبوات وقام التاجر بكتابة تاريخ إنتاج لاحق بتاريخ شهر مايو المقبل، على العبوات الخارجية، بالإضافة إلى عدم كتابة سعر البيع للمستهلك، كما قامت الحملة بتحرير عدد 7 محاضر متنوعة ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى محضر عدم الإعلان عن الأسعار الخاصة ببيع السلع الغذائية الحرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار بالفيوم

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أن المديرية كثفت جهودها خلال هذه الفترة من خلال تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.