جامعة الفيوم تختتم مسابقة القرآن الكريم "اقرأ وارتقِ ورتّل" بكلية التربية

نظمت كلية التربية فى جامعة الفيوم حفل ختام مسابقة القرآن الكريم "اقرأ وارتقِ ورتل", تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمال جمعة عميدة الكلية ,وبحضور الدكتورة علا عبد الرحيم القائم بأعمال وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبدالحليم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

أشارت الدكتورة علا عبد الرحيم إلى مشاركة ٦٠ طالبًا وطالبة بالمسابقة في أربعة مستويات، المستوى الأول القرآن الكريم كاملاً، المستوى الثاني ٢٠جزءًا، المستوي الثالث ١٠ أجزاء، المستوي الرابع ٣ أجزاء من القرآن الكريم على ان يتم اختيار مركز أول وثان في كل مستوي .

و أعلن الدكتور عبدالناصر عبدالحميد نتائج المسابقة والتى جاءت علي النحو التالي:

المستوى الأول القرآن الكريم كاملاً فوز الطالب محمد صلاح محمد بالمركز الأول، والطالبة ولاء مفرح عمر بالمركز الثاني، المستوي الثاني ٢٠ جزءًا فوز الطالبة إحسان عيد بالمركز الأول، والطالب عبدالله عبد الحميد بالمركز الثاني، وفي المستوى الثالث ١٠ أجزاء فازت الطالبة إلهام حمدي بالمركز الأول، والطالبة تسنيم أشرف بالمركز الثاني، وجاءت نتيجة المستوى الرابع والأخير ٣ أجزاء، فازت الطالبة سمية أحمد بالمركز الأول، والطالبة أماني عرفة بالمركز الثاني.

وقامت الدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية بتكريم الطلاب المشاركين بالمسابقة. يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت كُلًا من الدكتور إيهاب خالد سعد، والدكتور عمر جمعة حامد عضوي هيئة التدريس بكلية دار العلوم.

اتفاق تعاون مع ويانا الدولية

ومن جهه اخرى وقَّع الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و محمد أبو طالب عبد المطلب المدير التنفيذي لمؤسسة ويانا الدولية للتوعية ودمج الحالات الخاصة بالمجتمع وممثلًا عنها، اتفاق تعاون بين القطاع، والمؤسسة، المشهرة برقم 6667 لسنة 2006 بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلين عن مؤسسة ويانا، وذلك اليوم الأربعاء .

أكد الدكتور عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم تهتم بالمشاركة المجتمعية وتعد مركزًا استشاريًّا للمحافظة، ومن ضمن مسئولياتها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وأن مؤسسة ويانا الدولية للتوعية ودمج الحالات الخاصة بالمجتمع تهدف إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع، لإيجاد فرص عمل لهم..

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