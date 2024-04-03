موقف ليفاندوفسكي وكانسيلو من المشاركة ضد ريال مدريد

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني عن موقف ثنائي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وحصل ليفاندوفسكي وكانسيلو نذار في مباراة لاس بالماس الماضية بجانب زميلهما، إينيجو مارتينيز حتى يتم إيقافهم عن مباراة قادش ويصبح سجلهم نظيف من البطاقات.



ووفقا لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية ، أكدت لجنة المسابقات أن ليفاندوفسكي وكانسيلو سيغيبان لمدة مباراة واحدة فقط، لأن ليس هناك أي إثبات على تعمدهما الحصول على الإنذار الخامس أمام لاس بالماس.

وبالتالي تأكد غياب ليفاندوفسكي وكانسيلو بجانب إينيجو مارتينيز في مباراة قادش المقبلة والتي ستقام بعد 10 أيام في ملعب “ميرانديا” بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وبات من المؤكد أن يعود الثلاثي أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو والتي من المفترض إقامتها يوم 21 أبريل على ملعب “سانتياجو برنابيو”.