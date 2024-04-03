العناية الإلهية تعاقب سارق كابلات النحاس بالإسكندرية

لقى شاب مصرعه اثر سقوطه ببئر بشركة النحاس المصرية بالاسكندرية اثناء قيامه بسرقة الكابلات. اختل توازنه وسقط لفظ انفاسه الاخيرة .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لغرفة عمليات حى شرق الإسكندرية برئاسه اللواء أحمد حبيب، بانهيار حفرة علي احد الأشخاص وتم احتجازه داخلها وذلك اثناء التنقيب على كابلات نحاس داخل شركه النحاس بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة.

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها ورجال المباحث ،تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من انتشال جثة شاب لقي مصرعه اثر انهيار عليه حفرة داخل أرض بشركة النحاس المصرية في منطقة حجر النواتية شرق المدينة أثناء تنقيبه علي كابلات نحاس،

وعلي الفور توجه رئيس حى شرق الإسكندرية اللواء أحمد حبيب، ترافقه معدات الحى وسيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين انهيار حفرة على شاب يبلغ من العمر 30 عاما ويدعى " ال .ص.ا " ويقيم بدائرة قسم شرطة رمل ثان بالسيوف، احتجز داخل الحفره، التى انهالت عليه أثناء تنقيبه على أسلاك النحاس خلسه داخل أرض شركة النحاس بحجر النواتية التابعة لحى شرق.

تم استخراج جثة الشاب ونقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

من جانب اخر نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى كشف غموض العثور على على جثة طفل 14 سنة، بإحدى المجاري المائية بدائرة المركزكفر الدوار ، موثوق الأيدى والأرجل، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وتحديد شخصية مرتكب الواقعة.

توصلت جهود فريق البحث أن مرتكب الواقعة عامل جمع قمامة زميل المجنى عليه، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمام النيابة العامة إعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجني عليه مستغلًا عملهما في جمع القمامة، وأوضح أنه استدرج المجني عليه بدعوى جمع كمية من القمامة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وقيامه بتقيده مستغلًا صغر سنه مدعيًا أنه يمازحه والتوجه به مُستقلًا التروسيكل لمكان العثور عليه وإلقائه بمياه المجرى المائي المُشار إليه وسرقة التروسيكل. وأرشد المتهم عن التروسيكل المستولى عليه.

عقب انتهاء التحقيقات امرت النيابة العامة بحبس المتهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي التروسيكل، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعى من مهمته.