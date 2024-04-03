الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القبض على لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق

روبياليس
روبياليس

ألقى القبض على لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق من قبل قوات الحرس المدني الإسباني فور وصوله إلى إسبانيا صباح اليوم الأربعاء قادما من الدومينيكان.

txt

الأتحاد الأسباني يقرر إيقاف تشافي هيرنانديز مباراتين

txt

الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم نهائي السوبر


|
أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن روبياليس ألقى القبض عليه من قبل الحرس المدني، ووضع داخل شاحنة سوداء ، تمهيدًا للتحقيق معه في العديد من تهم الفساد المتهم بها.

حاول روبياليس اثناء القبض عليه عدم الظهور أمام الكاميرات والتهرب منها، فور وصوله إلى إسبانيا في مطار باراخاس في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويأتي سبب القبض على روبياليس بعد وصوله على خليفة العقود الغير قانونية داخل الاتحاد وكان من المقرر أن يعود ، إلى البلاد يوم السبت المقبل، رغم أنه قرر تقديم موعد عودته إلى إسبانيا.

txt

القبض على لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق


 

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الاسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

غيابات ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو قبل صدام الدوري الإسباني الليلة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

ريال مدريد في اختبار صعب أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني الليلة

رافينيا يقود برشلونة لعبور عقبة لاس بالماس في الدوري الإسباني

تشافي يستقر على تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
الجريدة الورقية