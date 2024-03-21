الأتحاد الأسباني يقرر إيقاف تشافي هيرنانديز مباراتين

قرر الأتحاد الأسباني لكرة القدم إيقاف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مباراتين في بطولة الدوري الأسباني على خلفية طرده خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي أنتهت بفوز برشلونة بثلاثة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الواندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الأسبانية مدريد .

وكان الحكم خوسية ماريا سانشيز قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه تشافي هيرنانديز بعد اعتراضه مرتين على قرارات التحكيم لتكون هذه هي البطاقة الحمراء التي ينالها المدير الفني لفريق برشلونة هذا الموسم لتكون عقوبته الإيقاف مباراتين .

ايقاف تشافي هيرنانديز مباراتين يعني انه لن يكون متواجدا على دكة بدلاء برشلونة في مباراتي لاس بالماس ثم قادش في الدوري الأسباني عقب نهاية فترة التوقف الدولي بسبب الأجندة الدولية للفيفا وسيعود لقيادة برشلونة من الملعب في المباراة المرتقبة على ملعب سانتياجو بيرنابيو امام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأسبانية .