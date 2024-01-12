الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم نهائي السوبر

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوان مارتينيز مونيويرا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

ويدير خوان مارتينيز مونيويرا نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يجمع بينهما في العاصمة الرياض.



نهائيات قادها خوان مارتينيز مونيويرا:



وكان خوان مارتينيز مونيويرا قاد العديد من المباريات النهائية، مثل نهائي كأس ملك إسبانيا نسخة 2021، والذي توج به البارسا على حساب أتلتيك بيلباو، كما أدار المباراة النهائية في بطولة أوروبا لتحت 19 عاما بين البرتغال وإيطاليا.



ويقود مونيويرا الكلاسيكو الرابع في مسيرته، بعدما أدار أول كلاسيكو في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2020-2021، وأنتصر ريال مدريد على البارسا بثلاث أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو.



وكان الكلاسيكو الثاني في موسم 2021-2022، وفاز به برشلونة برباعية نظيفة على ملعب سنتياجو بيرنابيو، أما الكلاسيكو الثالث أنتصر الملكي برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي.



أما الموسم الحالي قاد مونيويرا مباراة واحدة لكل من ريال مدريد وبرشلونة، بعدما تعادل الملكي مع رايو فاليكانو، فيما أنتصر البارسا على بيلباو.

