أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27 رمضان

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 رمضان في الأسواق والمحلات التجارية المصرية ومن ارض المزرعة،استقرارًا، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء استقرارًا نحو 85 جنيهًا في أرض المزرعة، كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 95 جنيهًا.

في السطور التالية، ترصد"بوابة الوفد الإلكترونية"، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 85 جنيهًا و115 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق وباسواق الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد على اسعار السلع لاسيما أسعار الدواجن للوقوف على اخر التطورات التي تطرأ على الاسعار، وجاء سعرها على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء في الاسواق

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرع

ة استقرارًا وصلت إلى 85 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

في حين جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 115 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 38 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 10 جنيهات عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.