جامعة الفيوم توقع اتفاقية تعاون لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

وقَّع الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد أبو طالب عبد المطلب المدير التنفيذي لمؤسسة ويانا الدولية للتوعية ودمج الحالات الخاصة بالمجتمع وممثلًا عنها، اتفاق تعاون بين القطاع، والمؤسسة، المشهرة برقم 6667 لسنة 2006 بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلين عن مؤسسة ويانا، وذلك اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي، أن جامعة الفيوم تهتم بالمشاركة المجتمعية وتعد مركزًا استشاريًّا للمحافظة، ومن ضمن مسئولياتها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وأن مؤسسة ويانا الدولية للتوعية ودمج الحالات الخاصة بالمجتمع تهدف إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع، لإيجاد فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن اتفاق التعاون يهدف للعمل على تأهيل مدرس دعم الدمج، وكذا المدرس المساعد بالتدريب المستمر من خلال دورات تدريبية وورش عمل وندوات على أيدي نخبة من أساتذة جامعة الفيوم في مجال ذوي الإعاقة، وكذلك تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، وتأهيل الأسر التى لديها شخص من ذوي إعاقة لكيفية التعامل معه بطريقة سليمة.

مضيفًا أن من ضمن أهداف الاتفاق توفير البيئة الملائمة وسوق العمل لتمكين الشخص من العمل وإكسابه المهارات اللازمة للعمل داخل مصر وخارجها.

كما صرّح الدكتور عاصم العيسوي أن الجامعة تقوم بإعداد الحقيبة التدريبية (النظري والعملي) لكل نشاط يتم الاتفاق عليه لمؤسسة ويانا، بالإضافة إلى توفير قاعات التدريب المناسبة لعدد الدارسين، على أن تكون مزودة بوسائل العرض المطلوبة طبقًا للوائح المعمول بها، كما يتم وتعتمد الشهادات من قبل جامعة الفيوم، على أن تتحمل المؤسسة كافة تكاليف التدريب، والمشاركة في التنظيم الإداري للنشاط بكافة تفاصيله، وسيتم إجراء تقييم للنشاط خلال الدورة وفي نهاية الدورة بمعرفة الجامعة ومشاركة المؤسسة.

الخدمة العامة

وفى وقت سابق شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل تحت عنوان قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين، والتي نظمها مركز متابعة الخريجين بالجامعة.

حضر ورشة العمل الدكتورة علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من مديري وحدات متابعة الخريجين، ومنى فهمي مدير إدارة الخدمة العامة، وأماني محمد أخصائي إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي استمرار التعاون البناء بين جامعة الفيوم ومديرية التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعوية، من أجل الارتقاء بمهارات الطلاب وتطوير مؤهلاتهم للتنافس الجيد بمؤسسات سوق العمل.

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