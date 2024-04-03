حملات نظافة وتفتيش.. محافظة الإسكندرية تستعد لعيد الفطر

حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة

إستعدادا لعيد الفطر المبارك، واصلت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع جميع الاجهزة التنفيذية و الرقابية، والتى شارك بها إدارات "المتابعة الميدانية، اشغال الطريق، الرقابة والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة"، ومديريات: "الصحة، الطب البيطري، الأمن الصناعي، التموين، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي".

لإعادة الانضباط

لإعادة الانضباط للشارع السكندرى للتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية والمطاعم والمخابز، وإزالة الإشغالات، بالاضافة لعمل حملة نظافة موسعة بالتنسيق مع شركة النظافة المختصة، حملاتها لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف شوارع المدينة، للارتقاء بمستوى النظافة وإعادة المظهر الجمالي للمدينة، وجرى رفع إجمالي 126 طنًا حتى اليوم .

وشملت الحملة مدينة برج العرب التى دفعت من خلال إدارة الرصد البيئي بحملات لرفع المخلفات والقمامة من مناطق: "ببرج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج والغربنيات وابوصير"،حيث تم رفع نحو 36 طنًا , كما نفذ حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة النظافة، حملة استهدفت رفع المخلفات والأتربة من شوارع: "المحاميد متفرع من شارع الروضة بكرموز، باب الفتوح متفرع من الرحمة، شارع 12 بكرموز"، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 80 طنًا.

ونفذ حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية، بعدد من شوارع الحي بالتنسيق مع الإدارات والأجهزة التنفيذية المختصة. استهدفت الحملة كل من: شارع راغب بمنطقة كرموز ومحور المحمودية، وأسفرت عن تحرير 15 محضر صحة وأمن صناعي وشئون بيئة، علاوة على التحفظ علي كمية من الاشغالات المتنوعة.

وفى حى العجمى قادت هدى أبو كليلة رئيس الحي العجمي اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية والمطاعم والمخابز، وإزالة الإشغالات , .و التى شارك فيها إدارات الحي المختصة وهي: "إشغال الطريق وتراخيص المحلات والرصد البيئي وشئون البيئة والإيرادات"، وكافة الجهات والمديريات المعنية.

واستهدفت الحملة قطاعي البيطاش والهانوفيل وتم المرور بشوارع: "البيطاش الرئيسي وشهر العسل وطريق إسكندرية مطروح"، وأسفرت عن تحرير 60 محضر وإنذار والتحفظ على 25 إشغال وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات.

و فى أطار تجميل شوارع المحافظة إستعدادا للعيد نفذت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملات موسعة لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون .

ومن جانبها قالت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، إن إدارة الحدائق بالحي انتهت من أعمال زراعة 100 شجرة مثمرة عبارة عن: 40 شجرة زيتون، و40 ليمون، و20 توت عماني، بمقر مدرسة طوسون الصناعية، بالإضافة إلى ري نخيل برتشاردا، وعمل جور له، أمام قسم المنتزة ثان.

وأضافت إنه جرى في نفس الإطار ري الأحواض والزراعات، بجوار سور فتح الله، وسور المنتزه، والشيراتون، وايضا نظافة وتنقية الحشائش، بشارع بورسعيد.

وأوضحت رئيس حي المنتزه الإسكندرية، أن تلك الأعمال تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لما لما لما لما يلعبه الغطاء النباتي من دور هام في التوازن البيئي.